Ядерная программа Ирана: новые центрифуги для обогащения урана
Иран установил четыре каскада центрифуг IR-6 для обогащения урана на объекте в Фордо. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Ранее агентство сообщало, что Тегеран хочет установить в Фордо 8 каскадов по 174 центрифуги IR-6.
МАГАТЭ смогло подтвердить установку четырех каскадов, говорится в документе.
Как отмечается в докладе, Иран не уточнил, когда и до какого уровня на этих установках начнут обогащать уран.
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