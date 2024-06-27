Ядерная программа Ирана: новые центрифуги для обогащения урана

Иран установил четыре каскада центрифуг IR-6 для обогащения урана на объекте в Фордо. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее агентство сообщало, что Тегеран хочет установить в Фордо 8 каскадов по 174 центрифуги IR-6.

МАГАТЭ смогло подтвердить установку четырех каскадов, говорится в документе.

Как отмечается в докладе, Иран не уточнил, когда и до какого уровня на этих установках начнут обогащать уран.