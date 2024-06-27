Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 22:35

Офшорная компания, принадлежащая членам семьи экс-президента Армении Сержа Саргсяна, подала международный судебный иск по поводу части акций Зангезурского медно-молибденового месторождения. Адвокаты компании Walnort Finance Limited заявляют о нарушении прав их клиентов и требуют от Республики Армения компенсацию в размере 1,2 миллиарда долларов. В исковом заявлении речь идет о сделке, в результате которой правительство Армении стало совладельцем акций Зангезурского медно-молибденового комбината. Адвокаты компании Walnort Finance Limited утверждают, что эта сделка нарушает права собственников.

Речь идет о крупнейшем арбитражном иске против Армении, зарегистрированном Международным центром Всемирного банка по разрешению инвестиционных споров. До этой сделки компания Walnort Finance Limited владела 12,5 процентами акций Зангезурского медно-молибденового комбината. В исковом заявлении указывается, что немецкая компания Cronimet, владевшая 75 процентами акций этого предприятия, должна была предоставить компании Walnort Finance Limited преимущественное право на покупку своих акций в случае, если они будут выставлены на продажу. Однако Walnort Finance Limited так и не смогла воспользоваться своим законным правом. Начиная с 2021 года, основную часть акций комбината - 75 процентов, а затем 12,5 процента, в два этапа выкупили компании, связанные с российским миллиардером Романом Троценко. После двух этих сделок Троценко отдал в дар правительству Армении в общей сложности 21,8 процента акций комбината, на основании чего компания Walnort Finance Limited обвинила правительство Армении в подрыве ее инвестиционных возможностей.

«Компания Walnort Finance Limited, принадлежащая членам семьи Сержa Саргсяна, заявляет, что правительство Армении проводит политически мотивированную кампанию, препятствуя увеличению ее доли в комбинате», - говорится в исковом заявлении. Отметим, что Зангезурский медно-молибденовый комбинат, который расположен в приграничном с Азербайджаном Капанском районе Армении, многие годы сбрасывает вредные промышленные отходы в реку Охчучай (Вохчи) – левый приток Аракса, протекающий по территории Сюникской области Армении и Зангиланского района Азербайджана. В результате, вода в этой реке сильно загрязнена, а ее биоресурсы практически уничтожены. Согласно последним данным, токсичные воды, сбрасываемые Зангезурским комбинатом, смешиваясь с водами реки Араз, угрожают загрязнением недавно введенного в эксплуатацию водохранилища Худаферин. Правительство Армении пока не комментирует исковое заявление компании, принадлежащей членам семьи Саргсяна. Следует отметить, что передача акций Зангезурского медно-молибденового комбината в дар правительству Армении вызвала много вопросов. В частности, было непонятно, почему частная компания, к тому же, принадлежащая российскому миллиардеру, решила сделать Армении столь щедрый подарок. Определенные вопросы вызывало и то, что премьер-министр Никол Пашинян в ходе своей предвыборной компании 2021 года, то есть, за несколько месяцев до передачи Армении доли этого предприятия, заявил, что «акции местных олигархов в Зангезурском медно-молибденовом комбинате будут переданы народу и правительству Армении». А спустя год в одном из интервью Пашинян отметил, что инвестиционная программа, составляющая порядка четырех миллиардов долларов, «не может стать реальностью без участия государства». Экономист Сурен Парсян считает, что, во избежание последствий, правительство Армении должно дать исчерпывающие разъяснения, поскольку исковые претензии на 1,2 миллиарда долларов – это серьезная цифра для армянского государства.