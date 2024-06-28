Станиславу Черчесову не понравилось, что в Казахстане ему задали вопрос на казахском

Новому главному тренеру сборной Казахстана Станиславу Черчесову не понравилось, что на пресс-конференции ему задали вопрос на казахском языке.

Tengri Sport пишет, что у тренера и журналиста состоялся такой диалог:

Черчесов: Я извиняюсь, вы откуда?

Журналист: Я из Казахстана.

Черчесов: Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?

Журналист: Давайте, отвечайте.

Черчесов: Но ведь никто не поймет.

После другого вопроса на казахском Черчесову пришлось просить помощи у президента Казахстанской федерации футбола Адилета Барменкулова.

Издание напоминает, что в 2019 году во время приезда в Астану со сборной России Станислав Черчесов заявлял, что «понимает по-казахски» и переводчик ему не требуется.

Экс-тренер «Спартака» и сборной России возглавил команду Казахстана в начале июня.