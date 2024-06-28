Станиславу Черчесову не понравилось, что в Казахстане ему задали вопрос на казахском

Новому главному тренеру сборной Казахстана Станиславу Черчесову не понравилось, что на пресс-конференции ему задали вопрос на казахском языке.

Tengri Sport пишет, что у тренера и журналиста состоялся такой диалог:

Черчесов: Я извиняюсь, вы откуда?

Журналист: Я из Казахстана.

Черчесов: Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?

Журналист: Давайте, отвечайте.

Черчесов: Но ведь никто не поймет.