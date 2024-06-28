В сирийском небе опасно сблизились американский беспилотник и российский истребитель

Беспилотник MQ-9 Reaper антитеррористической коалиции, возглавляемой США, опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России в воздушном пространстве Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Юрий Попов.

«28 июня с 11:35 до 11:46 над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от 7 000 до 8 000 м в очередной раз произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper… с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии», - утверждает Попов.

Он уверяет, что российский летчик, продемонстрировав «высокий профессионализм», принял необходимые меры для предотвращения столкновения.