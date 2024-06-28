Перед избирателями появился новый Байден

Глава американского государства выступал на мероприятии по сбору средств для своей избирательной кампании в штате Северная Каролина.

Президент США Джо Байден признал свои неудачи на прошедших накануне вечером теледебатах со своим соперником, бывшим американским лидером Дональдом Трампом на предстоящих выборах.

Говоря о прошедших дебатах, Байден сказал, что он уже «не молодой человек»: «Я не молодой человек, если уж говорить об очевидном. Я не хожу так легко, как раньше, не говорю так гладко, как раньше, не веду дебаты так хорошо, как раньше, но я знаю, что я знаю. Я умею говорить правду. Я знаю, что хорошо, а что плохо».

Байден снова назвал Трампа «настоящей угрозой для страны»: «Он угрожает нашей свободе. Он угрожает нашей демократии».

«И в отличие от другого парня (Трампа), мы будем противостоять таким диктаторам, как Путин, потому что Америка не склонится ни перед кем и никогда», - заявил американский лидер.

Портал Axios замечает, что энергичное выступление Байдена «резко контрастировало с его дебатами, состоявшимися ночью ранее, которые вызвали панику среди демократов».

Как ранее сообщила The Wall Street Journal, в среде демократов Конгресса США началась паника из-за неудачного, по их мнению, выступления Байдена на теледебатах. Некоторые демократы надеются найти нового претендента на пост кандидата в президенты от Демократической партии. По информации газеты, спонсоры партии скептически относятся к возможности заменить Байдена перед выборами.