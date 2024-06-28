Перед избирателями появился новый Байден
Президент США Джо Байден признал свои неудачи на прошедших накануне вечером теледебатах со своим соперником, бывшим американским лидером Дональдом Трампом на предстоящих выборах.
Глава американского государства выступал на мероприятии по сбору средств для своей избирательной кампании в штате Северная Каролина.
Говоря о прошедших дебатах, Байден сказал, что он уже «не молодой человек»: «Я не молодой человек, если уж говорить об очевидном. Я не хожу так легко, как раньше, не говорю так гладко, как раньше, не веду дебаты так хорошо, как раньше, но я знаю, что я знаю. Я умею говорить правду. Я знаю, что хорошо, а что плохо».
Байден снова назвал Трампа «настоящей угрозой для страны»: «Он угрожает нашей свободе. Он угрожает нашей демократии».
«И в отличие от другого парня (Трампа), мы будем противостоять таким диктаторам, как Путин, потому что Америка не склонится ни перед кем и никогда», - заявил американский лидер.
Портал Axios замечает, что энергичное выступление Байдена «резко контрастировало с его дебатами, состоявшимися ночью ранее, которые вызвали панику среди демократов».
Как ранее сообщила The Wall Street Journal, в среде демократов Конгресса США началась паника из-за неудачного, по их мнению, выступления Байдена на теледебатах. Некоторые демократы надеются найти нового претендента на пост кандидата в президенты от Демократической партии. По информации газеты, спонсоры партии скептически относятся к возможности заменить Байдена перед выборами.