МВФ одобрил выделение Украине $2,2 млрд

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда одобрил договоренности с Украиной в рамках четвертого обзора экономики страны, по условиям которых будет выделен транш в $2,2 млрд по линии одобренного в марте 2023 года механизма расширенного кредитования (EFF). Общий объем выплат по программе МВФ составит около $7,6 млрд.

В сообщении на сайте фонда говорится, что «экономические показатели Украины в рамках EFF остаются высокими», «все количественные критерии эффективности на конец марта были достигнуты, а все структурные контрольные показатели до конца июня были реализованы вовремя или с небольшой задержкой».

В конце марта 2024 года Украина получила третий транш от фонда в $880 млн. Предыдущий транш в $900 млн был получен в декабре 2023 года. За обслуживание займов до конца 2024 года Украина должна будет выплатить МВФ $2,9 млрд.