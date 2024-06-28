В Грузии заявили, что избежали «украинского сценария»

«Что касается темы украинизации, попытки развития украинского сценария в Грузии, в том числе попытки развития «майдана», затем «второго фронта», мы много говорили об этом. К сожалению, конкретные политические силы открыто включились в соответствующую пропаганду, открыто требовали открытия второго фронта в Грузии. Конечно, это усилило давление на нашу страну, но нам удалось избежать соответствующего сценария за эти годы, и я уверен, что мы сможем сделать это в будущем», — цитирует портал «Новости-Грузия» Кобахидзе.

По его словам, последние пару месяцев показали, что государственные институты «находятся на высоте» и способны защитить мир и стабильность.

«Ми ни в коем случае не можем позволить кому-либо развивать такие сценарии, которые довели Украину, нашу дружественную страну, до такого тяжелейшего состояния», — добавил Кобахидзе.