Штаб Байдена за час после дебатов получил $14 млн

Избирательный штаб Джо Байдена получил $14 млн пожертвований от сторонников в четверг вечером и в пятницу утром после теледебатов действующего президента США со своим соперником на предстоящих выборах - бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом говорится в документе, распространенном избирательным штабом главы государства.

По его данным, «за время с 23:00 до 00:00 (через час после дебатов) получилось собрать рекордную для одного часа сумму средств с момента запуска кампании в апреле 2023 года».