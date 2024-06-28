Такие страны, как Россия, Китай и Северная Корея, перестанут быть врагами Вашингтона, если в Белом доме будет «умный президент», заявил бывший президент США Дональд Трамп.

«Китай, Россия, КНДР - с одной стороны, они для нас враги. А с другой, они не будут врагами, если у нас появится умный президент. Эти страны будут делать прекрасные вещи», - сказал он в ходе предвыборного митинга в городе Чесапик (штат Вирджиния).

Трамп при этом в очередной раз предположил, что эти страны не уважают нынешнего президента США Джо Байдена. По его мнению, лидеры этих государств гораздо эффективнее Байдена на мировой арене.