После российских ударов уничтожена мощная ТЭС в Украине

Бурштынская теплоэлектростанция в Ивано-Франковской области Украины не подлежит восстановлению после российских атак, заявила начальник Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

Армия РФ в общей сложности обстреливала ТЭС 12 раз, добавила она.

«Она (теплоэлектростанция) чрезвычайно сильно разрушена», — сказала Онищук, отметив, что из-за разрушения ТЭС город Бурштын может остаться без тепла и горячей воды зимой.

По словам главы Бурштынской общины Василия Андриешина, ситуация со зданием ТЭС критическая — там разрушена крыша и стены. «В прошлом году было два прилета, которые повредили крышу здания, а сейчас таких прилетов больше десяти. В прошлом году мы выполняли работы по восстановлению полгода, а сейчас крыши Бурштынской ТЭС фактически нет», — посетовал он.

Бурштынская ТЭС является крупнейшей в западной части Украины и одной из самых мощных в стране. Она входит в число объектов критической инфраструктуры, по которым российская армия наносит удары чаще всего.