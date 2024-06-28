25 ракет полетели в Израиль

После сигналов тревоги, прозвучавших на севере Израиля, были зафиксированы три беспилотника, пересекших ливано-израильскую границу и упавших в районе Западной Галилеи, пострадавших нет. Об этом информирует пресс-служба Армии обороны Израиля.

Также зафиксировано около 25 ракет, выпущенных из Ливана в сторону Израиля. Жертв в результате обстрела нет.

Сообщается, что артиллерия ЦАХАЛ наносит удары по огневым позициям противника.