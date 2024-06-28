Беларусь перебросила ракетные комплексы к границе с Украиной

Вооруженные силы Беларуси развернули дивизион реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Полонез» вблизи государственной границы с Украиной, сообщило Минобороны республики.

В ведомстве отметили, что решение принято из-за «сложной обстановки» на этом участке.

«Дивизион вышел в назначенный район с полным боекомплектом, заступил на боевое дежурство по назначенным объектам. Готов выполнить задачи по нанесению ракетных ударов на дальность до 300 км в течение 20 минут», — заявил командир дивизиона.