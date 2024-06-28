Джавад Шабири, автор haqqin.az, Тегеран 02:14

Как уже сообщал haqqin.az, голосование на внеочередных выборах президента Ирана завершено, начинается подсчет голосов, сообщил представитель избирательного штаба Исламской Республики Мохсен Эслами. Итак, жесткая борьба между четырьмя кандидатами в президенты осталась позади. Два политических «тяжеловеса» - спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, представитель духовного лидера в Совбезе республики Саид Джалили. Помимо них в гонке участвовали консерватор экс-глава министерств внутренних дел и юстиции Мостафа Пурмохаммади и единственный кандидат от лагеря реформистов — экс-министр здравоохранения Масуд Пезешкиян. Вот из этой четверки иранцам и предстояло выбирать.

Кандидат от реформистов, ранее не слишком известный человек, неожиданно вырывался вперед в соцопросах. Но и здесь политтехнологи консерваторов сумели «подстелить соломки» - если состоится второй тур, а вероятность этого весьма высока, то накануне его либо Джалили, либо Галибаф, смотря кто сколько наберет, призовет свой электорат отдать голоса своему товарищу по консервативному лагерю. Тем самым, не допустив победы Пезешкияна. Кстати, когда мэр Тегерана Алиреза Закани снял свою кандидатуру и попросил Джалили и Галибафа «объединиться и не допустить образования третьего правительства Рухани». Он в свое время так и поступил, когда на прошлых выборах снял свою кандидатуру в пользу Раиси. Так что прием этот вполне отработан и непременно будет использован в том случае, если не произойдет чуда – все закончится в первом туре. А всплеск народного возмущения, если выяснится фальсификация итогов голосования может быть совершенно непредсказуемым по масштабам – тут надо тоньше действовать, а не тупо бюллетени в урну вбрасывать. В Иране, как и в Турции, такое не проходит. Теперь – кратко о лидерах президентской гонки. Кратко потому, что, хотя их избирательная компания проводилась в сжатые сроки, многие читатели уже успели ознакомиться с их биографиями.

Мохаммед Багер Галибаф – это, если можно так выразиться, иранское издание Лаврентия Берии. Принципиально беспринципный, эффективный управленец, сформировавший мощную команду, которая пойдет за ним до конца. В 2023 году Галибаф стал автором драконовского «Закона о хиджабах и целомудрии», который до сих пор не признан Советом стражей конституционным. Однако, выдвигая свою кандидатуру, Галибаф теперь говорит о необходимости использовать более мягкие средства, чтобы убедить женщин соблюдать закон о хиджабе и избежать трагедий, подобных убийству Махсы Амини, когда она находилась под стражей в полиции нравов. Верховный лидер не склонен ему особо доверять, поскольку и он сам, и его окружение считают, что этот амбициозный силовик неизбежно столкнется с Хаменеи, чей стиль руководства заключается в микроменеджменте правительства. К тому же Хаменеи ставит себе в заслугу успехи президента и кабинета министров, обвиняя их в провалах именно тогда, когда оказываются провальными его собственные политические рекомендации. А Галибаф такого терпеть не будет. Саид Джалили, выходец из Мешхеда, азербайджанец по матери – это образец чиновника. Неуверенный в себе, не имеющий естественного электората, он всегда был не более чем блестящим исполнителем. Когда же от него требовалось конкретика ответов, то он предпочитал забалтывать тему.