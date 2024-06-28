Трамп обещает американцам «великий «Железный купол»

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал создать в США современную систему противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». Об этом экс-президент заявил своим сторонникам в штате Вирджиния.

«В мой следующий срок мы создадим великий «Железный купол» над нашей страной. Это будет купол, которого никто никогда раньше не видел - современная противоракетная защита», — заявил Трамп.

Кандидат в американские президенты заявил, что будущая система ПРО будет разработана и построена исключительно из американских комплектующих.