Обама прокомментировал дебаты Байдена и Трампа

Бывший президент США Барак Обама прокомментировал дебаты действующего главы Белого дома Джо Байдена и его политического оппонента Дональда Трампа. Об этом он написал в социальной сети X.

«Плохие вечера дебатов случаются, поверьте, я знаю. Однако эти [президентские] выборы все еще представляют собой выбор между тем, кто всю жизнь боролся за простых людей и тем, кто заботится только о себе», - написал он в X (ранее Twitter).

По его мнению, прошедшие дебаты не изменили положения дел в противостоянии Байдена и экс-президента США Дональда Трампа, «именно поэтому так много стоит на кону в ноябре», когда состоятся президентские выборы.