Власти: нового концертного зала на месте «Крокуса» не будет

Сгоревший в результате нападения террористов «Крокус Сити Холл» в Красногорске не будут восстанавливать, заявил российским СМИ губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Так глава региона ответил на вопрос о планах по реконструкции комплекса. «Концертного зала там больше не будет», — сказал Воробьев.

Теракт в концертном зале произошел 22 марта. В результате погибли 145 человек, пострадали более 550. Ответственность за нападение на себя взяло «Исламское государство». Москва утверждает, что в атаке есть украинский след. Киев отвергал заявления такого рода.