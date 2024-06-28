Американцы за замену Байдена

Большинство американцев (60%) выступили за то, чтобы заменить президента США Джо Байдена перед президентскими выборами. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на соцопрос, проведенный компанией Morning Consult для портала.

«Большинство избирателей — 60% — считают, что президента Байдена следует «определенно» или «вероятно» заменить в качестве кандидата от демократической партии», — говорится в сообщении портала.

Сообщается, что большинство респондентов (57%) сочло, что Дональд Трамп превзошел Байдена на дебатах.

При этом только 21% избирателей-демократов отметили, что Байдена «определенно не следует» заменять в преддверии выборов.

При этом Редакционный совет New York Times призвал Байдена выйти из предвыборной гонки и прекратить кампанию по переизбранию на второй срок.