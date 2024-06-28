В Крыму взрывы
По Крыму идет ракетная атака, звучат взрывы, пишут российские телеграм-каналы. Сообщается о работе ПВО.
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По Крыму идет ракетная атака, звучат взрывы, пишут российские телеграм-каналы. Сообщается о работе ПВО.
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