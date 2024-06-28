Иран пригрозил Израилю: Если атакуете Ливан…

Если Израиль попытается атаковать Ливан, «начнется война на уничтожение», написало представительство Ирана в ООН на своей странице в соцсети X.

«Несмотря на то, что Иран считает психологической войной пропаганду сионистского режима о намерении напасть на Ливан, если он начнет полномасштабную военную агрессию, начнется война на уничтожение. Все опции, в том числе полное привлечение всех фронтов сопротивления, на столе», - говорится в сообщении.