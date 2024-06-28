Армения о важности мира с Азербайджаном
Мирный договор с Азербайджаном важен для установления стабильного мира на Южном Кавказе, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе встречи с албанским коллегой Игли Хасани.
Встреча состоялась на полях форума "Дубровник", проходящего в Хорватии.
Мирзоян проинформировал о процессе налаживания отношений между Арменией и Азербайджаном.
Кроме того, собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки дня, направленные на расширение политического диалога между двумя странами, а также наибольшую реализацию возможностей сотрудничества в различных сферах.
Обсуждались вопросы взаимодействия на многосторонних площадках.