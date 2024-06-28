Украина продвинулась на фронте

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), продвижение украинцев подтвердил командир беспилотного батальона, действующего на Харьковском направлении. Военный заявил, что ситуация на севере Харьковской области стабилизировалась, а российские войска не достигли никакого значительного прогресса с 12 июня.

РФ на этом направлении применяет плохо укомплектованные штурмовые подразделения и регулярные войска. ВС РФ быстро пополняют свои потери в этом районе. Кроме того, россияне пытаются дистанционно минировать территорию на этом направлении.

Также в ISW прокомментировали информацию о том, что российские войска могли потерять почти всю 83-ю воздушно-десантную бригаду на Харьковском направлении, в частности, из-за отказа личного состава воевать. Аналитики считают, что заявление преувеличено, ведь доказательств нет.

11 июня в ISW зафиксировали сообщение о том, что части российской 83-й бригады действовали вблизи Часова Яра. «Бригада, вероятно, понесла значительные потери на Харьковщине, что сделало ее небоеспособной, но вряд ли это привело к полному ее уничтожению», - отмечается в сообщении.