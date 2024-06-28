Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 11:24

За первой волной разочарования, вызванной ужасным выступлением Джо Байдена на дебатах, последовала вторая: престарелый кандидат отказался выходить из предвыборной гонки и тем самым, кажется, окончательно открыл путь к победе Дональда Трампа. Между тем далеко не факт, что Байден останется в игре до конца. Сейчас последует время активного сбора опросной информации, насколько его положение ухудшилось после провала на дебатах, анализ ситуации и просчет вариантов, которые позволили бы вернуть демократам веру в победу.

Ведь самое главное, что произошло в студии CNN в четверг вечером, это то, что 46-й президент, уверенный сам и уверявший других, что он и только он знает ключ к победе над 45-м, оказался неспособен это знание и умение, продемонстрированное в 2020 году, проявить в 2024-м. Он просто не в тех кондициях, причем настолько наглядно, что это привело в отчаяние его самых преданных сторонников. Это подозревали, но прозрели, когда увидели. Потребуются сверхусилия, чтобы вернуть смысл гонке. В отсутствие свежих опросов наглядно о разочаровании американцев свидетельствует резкое падение ставок на победу кандидата от Демократической партии. Шансы Трампа на выигрыш в букмекерских конторах США сейчас оцениваются как 54,8% против 19,2% у Байдена. Пока ключевые фигуры в президентской команде и ведущие фигуры в партии, которые могли бы заменить Байдена в качестве кандидата, пытаются успокоить избирателей, уверяя, что ничего необратимого не произошло, и что президент сумеет выйти из электорального кризиса, который сам же и создал. В окружении Байдена подчеркнуто стараются не срываться в истерику и взаимные обвинения.

Проявление партийной лояльности и гасящие панику заявления – правильная тактика в момент, когда многие просто в шоке от перспективы, вернее, бесперспективности борьбы. Позже, когда эмоции схлынут и будет накоплено больше информации и наработано лучшее понимание вероятных дальнейших шагов, последуют какие-то решения, которые, возможно, способны будут переломить ход игры. Исходный пункт – это согласие самого Джо Байдена с необходимостью уступить место другому кандидату-демократу. Пока, как мы видим, он упорствует. Другой непростой момент связан с правовым обеспечением смены кандидата. Даже если съезду партии, который пройдет в Чикаго в августе, удастся выработать единую позицию и выдвинуть замену, не очень понятно, как добиться того, чтобы новый кандидат, не проходивший праймериз, попал в бюллетени для голосования в каждом из штатов. Прецедентов не было, да и республиканцы постараются помешать, ставя под сомнение юридическую чистоту процедуры.