Путин десять минут отчитывал главу разведки: «Армения наш враг»
Президент России Владимир Путин около 10 минут отчитывал главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина из-за ситуации вокруг Армении, пишет близкий к российским властям телеграм-канал «Кремлевская табакерка».
Как известно, Ереван подтвердил, что отправит свою делегацию в Вашингтон на саммит НАТО, который состоится в июле. Армения и Азербайджан будут представлены на уровне министров иностранных дел в качестве партнеров НАТО.
Путин заявил, что СВР не справляется со всеми поставленными задачами на Кавказе, и в этом, по его словам, есть личная вина Нарышкина.
Глава внешней разведки пытался объяснить, что саммит НАТО – «это малозначимое мероприятие», на что Путин ответил: «Но теперь Армения сидит за столом с нашими врагами. По сути это и наш враг». Вместе с тем про Азербайджан президент России не сказал ни слова, отмечает телеграм-канал.