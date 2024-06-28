В Дне выпускника, состоявшемся в Baku Crystal Hall, приняли участие руководство, профессорско-преподавательский состав университета, почетные выпускники UNEC, министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, другие государственные официальные лица, депутаты и представители общественности.

На мероприятии прозвучал Государственный гимн, а затем на сцену были приглашены члены Ученого совета.

Выступивший со вступительной речью ректор, профессор Адалат Мурадов отметил, что впервые в этом году в выпускном дне приняли участие и студенты Закатальского филиала и поздравил всех выпускников: «Дорогие выпускники, сегодня вы с большой радостью и гордостью заканчиваете обучение. Я уверен, что знания и навыки, полученные вами в университете, внесут свой вклад в светлое будущее экономического развития Азербайджана. Эта уверенность основана на молодежной политике, определенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, которую сегодня с большой чуткостью продолжает президент Ильхам Алиев, а также на постоянном внимании и заботе первого вице-президента Мехрибан Алиевой об образовании. Как семья UNEC, мы будем продолжать поддерживать вас».

Ректор сообщил, что в текущем году 5264 студента стали выпускниками UNEC, из них 3659 бакалавров и 1605 магистров. Он отметил, что шестеро из них являются первыми выпускниками внутриуниверситетской программы двух дипломов, стартовавшей 4 года назад.

Почетный выпускник UNEC, министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов, поздравив выпускников, назвал их первыми выпускниками страны, полностью восстановившей свою территориальную целостность и суверенитет. Отметив, что 20 лет назад он окончил экономический университет, министр назвал студенческие годы самыми ценными днями в своей жизни. Министр посоветовал молодым людям всегда работать над собой, повышать свой уровень профессионализма и заниматься любимым делом. Он подчеркнул, что будущее развитие страны зависит от образованной и способной молодежи.

После выступления ректор Адалат Мурадов вручил почетному выпускнику UNEC Меджнуну Мамедову приложение к диплому бакалавра со всеми оценками «отлично».

В выпускной день на сцену были приглашены также первые выпускники внутриуниверситетской программы двух дипломов университета UNEC. Первым выпускникам программы были вручены подарки.

Студент Международной школы экономики (ISE) Субхан Ализаде, окончивший UNEC с самым высоким средним баллом (99,33) уровень бакалавра, выступил с речью и выразил благодарность родителям, преподавателям и сокурсникам, которые поддерживали его в эти годы.

После церемонии принятия присяги студенту, окончившему III курс с самым высоким средним баллом, был вручен флаг UNEC.

После традиционной и захватывающей церемонии «папагатма» выпускной день продолжился популярными песнями в исполнении народной артистки Айгюн Кязымовой и музыкальными номерами известных диджеев, подарив выпускникам радостные и волнующие моменты.