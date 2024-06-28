США просят Катар о помощи

США обратились к Катару с просьбой помочь в урегулировании конфликта между боевиками "Хезболлы" и Израилем, сообщила газета The Washington Post.

Источники сообщают, что Катар, который выступал посредником на переговорах между Израилем и ХАМАС по перемирию в секторе Газа, получил просьбу от администрации Байдена помочь в снижении напряженности между "Хезболлой" и Израилем на израильско-ливанской границе.

Сотрудник пресс-службы "Хезболлы" заявил газете, что в случае временного прекращения огня в секторе Газа группировка ответит взаимностью в Ливане, как это уже случалось в ноябре во время недельной паузы в Газе. Однако он подчеркнул, что "Хезболла" не согласится на более широкое соглашение, пока война в Газе полностью не прекратится.

Чиновник, присутствовавший на одной из личных встреч министра обороны Израиля Йоава Галанта с официальными американскими лицами, сообщил, что глава МО заявил об угрозе для Израиля со стороны Ирана и "Хезболлы". Галант выразил мнение, что Иран может внезапно начать масштабную войну для уничтожения Израиля, что является преувеличением и не соответствует данным американской разведки.