Руслан Баширли, спецкор, Анкара 13:12

Ситуация, сложившаяся в Турции на последних муниципальных выборах, вынудила две политические силы страны – правящую Партию справедливости и развития (ПСР) и Республиканскую народную партию (РНП) - объявить о начале процесса нормализации отношений, конструктивного диалога и смягчения политических контактов. Особые усилия к этому приложили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, являющийся одновременно председателем ПСР, и председатель Республиканской народной партии Озгюр Озел.

Первым жест доброй воли преподнес президент Эрдоган, впервые за последние восемнадцать лет посетивший центральный офис РНП, а также помиловавший четырнадцать генералов, осужденных по «Делу 28 февраля», которое в Турции называют попыткой «бархатного военного переворота». Помимо этого, впервые за пять с половиной лет была разрешена акция «Субботние матери» на стамбульской площади Таксим. В свою очередь, в рамках процесса нормализации, заместители председателя Республиканской народной партии провели встречи с министром иностранных дел Хаканом Фиданом, министром внутренних дел Али Ерлыкаем, министром национальной обороны Яшаром Гюлером, министром окружающей среды и градостроительства Мехметом Озхасеки и министром казначейства и финансов Мехметом Шимшеком. По мнению политических наблюдателей, заинтересованность Эрдогана в процессе нормализации заключается не столько даже в сохранении позиций правящей партии, сколько в получении поддержки оппозиционной РНП в вопросах внешней политики, новой Конституции, а также в прекращении отношений, установленных в период Кылычдароглу, между так называемой партией Ататюрка и партией DEM, считающейся идеологическим рупором Рабочей партии Курдистана (РПК). Озгюр Озел также объявил, что в национальных интересах будет поддерживать внешнеполитическую линию правительства.

Напомним, что при Кемале Кылычдароглу, прежнем лидере Республиканской партии, РНП не поддерживала официальную политику Анкары не только во время второй Карабахской войны, но и в антитеррористических операциях, которые Турция проводила в Сирии и Ираке против вооруженных формирований PПК. По сути, Кемаль Кылычдароглу стал первым, кто выступил против процесса нормализации. Его реакцией на первую встречу между Эрдоганом и Озелом была реплика: «С дворцом не договариваются, с ним борются». По мнению политических комментаторов, наряду с Кылычдароглу, мэр Стамбула Экрем Имамоглу также против диалога с правящей партией. Кроме того, в РНП после относительной победы на недавних муниципальных выборах царило приподнятое настроение. «Мы и так придем к власти, зачем нам сотрудничать с правительством?», - недоумевали республиканцы. Тем временем, в Партии националистического движения (MHP), являющейся партнером ПСР по Народному альянсу, изначально наблюдался серьезный интерес к восстановлению внутреннего политического диалога, в рамках которого Девлет Бахчели, лидер MHP, также встретился с председателем РНП Озгюром Озелом. Но после этой встречи в лагере Республиканской народной партии поднялась волна критики против MHP и ее институциональной идентичности, что нарушило динамику внутреннего примирения.

Последовавшее затем заявление лидера MHP Бахчели о готовности его партии до конца поддерживать Эрдогана, изменило повестку дня. Бахчели также отметил, что в ПСР есть группа политиков, желающих союза с РНП, и что лично он не против этого союза. Когда же с указания Эрдогана, находившегося с официальным визитом в Италии, представители правящей партии сделали заявления о верности союзу с MHP, слова лидера РНП Озгюра Озела, сказанные в совместном с Имамоглу заявлении Девлету Бахчели, произвели эффект «удара молнии по пороховой бочке»: «Пусть не толкает к нам своего соучастника!». Последовавшие затем попытки Озела подкорректировать это неосмотрительное заявление, убрав из него категорические нотки, результатов не дали. В итоге, как считают наблюдатели, Озел был вынужден отступить перед тандемом Кылычдароглу-Имамоглу.