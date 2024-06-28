ЕС обрушил на Беларусь российские санкции

ЕС распространил на Беларусь ряд санкций, которые уже введены в отношении России, сообщили в ЕС.

В нем говорится о том, что под запрет попал импорт из Беларуси золота, алмазов, гелия, угля и минеральных продуктов, сырой нефти. Кроме того, ограничения коснулись перевозки грузов автотранспортом, включая прицепы и полуприцепы, зарегистрированные в этой стране.

Запрещен также транзит через Беларусь товаров и технологий двойного назначения.