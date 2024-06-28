Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 14:15

Президента Джо Байдена не убедило его полностью провальное выступление на дебатах с Дональдом Трампом в том, что ему необходимо покинуть президентскую гонку. На следующий после дебатов день он уже выступал на ралли в Северной Каролине и пытался выглядеть бодрячком. После того, как рэпер Fat Joe (Толстый Джо) спел песню «Весь путь наверх», посвященную Байдену, последний подбежал к микрофону, излучая широкую улыбку. «Я не выступил на дебатах так, как привык это делать», - сказал собравшимся Байден. - Но... я знаю, как говорить правду. Я знаю, что такое хорошо, а что такое плохо. И я знаю, как делать мою работу».

Всем своим видом Джо Байден показывал, что он не собирается уходить на покой. Однако, если он продолжит свой предвыборный перформанс, нация будет помнить его чуть открытый рот на дебатах, будто он старается понять, о чем говорит оппонент, и удивленные глаза. Такое выражение лица обычно бывает лишь у пациентов домов для престарелых. Два дня спустя после столь удручающих дебатов в Америке вся качественная пресса страны объединилась в едином хоре. «Джо, ты должен уйти!» - потребовала она. В наиболее ультимативной форме выступила New York Times. Она опубликовала редакционную статью под заголовком «Чтобы продолжить служение своей стране, президент Байден должен покинуть гонку». «Дональд Трамп является серьезнейшей опасностью для демократии, - пишет газета. - Его фигура, олицетворяющая хаос и беспредельный интерес только к самому себе, недостойна общественного доверия... Байден говорил, что он является кандидатом, у которого наилучшие шансы победить тиранию. Он апеллировал к тому, что побеждал Трампа на дебатах в 2020 году. Но сейчас избиратели совершенно четко увидели, что он — не тот человек, которым был четыре года назад».

В тех же тонах высказался на страницах Washington Post и известнейший колумнист Дэвид Игнатиус. «Почему Байден не соглашается с правдой, которая очевидна для всех?» -спрашивает он. И далее, как об очевидном решении, говорит: «Если у него хватит силы и мудрости уйти, у демократов останется два месяца, чтобы выбрать другого кандидата». Но пока Байден упирается и эту правду не признает. Может быть, сказывается старческое упрямство. Может быть, он никак не может согласиться с тем, что списывают со счетов его, кто в 30 лет стал сенатором, а полвека спустя - президентом. И считает себя наиболее опытным президентом США, по крайней мере в вопросах международной политики, за всю историю страны. Эта неуступчивость может открыть свободную дорогу Трампу и очень дорого обойтись Америке и всему миру. Убедить Байдена сойти с дистанции могут лишь несколько человек, близких ему и чрезвычайно авторитетных для него. Это прежде всего бывший босс, президент Барак Обама, который до сих пор остается ведущим лицом Демократической партии. 17 часов спустя после дебатов он пришел на спасение своему другу. Однако никаких свидетельств того, что во время их встречи Обама настаивал на уходе Байдена, нет. Экс-президент написал в социальной сети Х, что «эти выборы происходят между тем, кто говорит правду и тем, кто постоянно лжет к собственной выгоде». Однако такая моральная поддержка не решает проблемы президентских выборов для демократов.

А кто еще может оказать влияние на Байдена? Помимо Обамы это Билл Клинтон, супруга президента и первая леди Америки Джилл, а также его сестра Валери Байден Оуэнс, являющаяся активным менеджером президентской кампании брата. Но на Джилл надежд мало. Она известна свой тягой к патронированию и излишней опеке супруга. На некоторых международных встречах она вела себя как его мать, брала за руку и показывала, куда дальше идти. На пятничном ралли в Северной Каролине она была одета в изящное черное платье, но оно не было символом траура — на нем были большие белые буквы «Vote» - «Голосуй!». Это было понято всеми присутствовавшими как однозначный призыв и дальше поддерживать ее супруга. Вероятно, демократы смогут добиться своей цели лишь если они, как говорится, сомкнут свои ряды. Общее послание Байдену ясно: «Вы - один из лучших президентов в современной истории Америки, - скажут ему. - При Вас страна смогла излечить раны, нанесенные ей Трампом, и успешно ответила на многолетние вызовы, стоящие перед всеми нами. Но теперь во имя образцового служения нации, которое Вы всегда демонстрировали, Вам следует уйти». Джо Байден вряд ли сможет выдержать ежедневно нарастающее давление на него и, как представляется, в конце концов должен смириться со своей участью.