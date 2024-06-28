Американская разведка о потерях российской армии

Американская разведка поделилась с изданием New York Times своими данными, согласно которым россияне теряют убитыми и ранеными более тысячи человек каждый день - судя по данным за май текущего года.

В целом, это соответствует оценкам Генштаба ВСУ по ежедневным российским потерям. Бывший министр экономики Украины и директор Киевской школы экономики Тимофей Милованов поделился своими соображениями относительно потерь россиян. Он указывает, что темпы рекрутинга в ВС РФ примерно соответствуют уровню потерь - 25-30 тысяч в месяц. То есть, этого достаточно для поддержания текущего уровня операций, однако недостаточно для накопления резервов, которые могут начать масштабную наступательную операцию.

По мнению Милованова, причины тут две. Первая заключается в том, что ВС РФ достигли максимального уровня, на котором могут обеспечить командование своей армией. Потому они готовы жертвовать уже набранными солдатами для поддержания текущего уровня давления на украинские позиции.

Вторая причина - несмотря на то, что русские надеются на то, что поддержка Украины ослабнет в следующем году, они готовы и к худшему сценарию для себя - что поддержка продолжится и даже возрастет.

Вместе с тем, они ожидают, что со временем украинские удары вглубь российской территории будут нарастать, достигнув паритета с текущим уровнем атак ВС РФ. В таком случае они ожидают, что могут пойти на переговоры, и стремятся максимально жертвовать своими солдатами уже сейчас, чтобы выйти на переговоры в лучшей позиции.