США уничтожили самолеты хуситов
Центральное командование США заявило, что уничтожило в Йемене семь самолетов и наземные станции управления, принадлежащие хуситам.
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Центральное командование США заявило, что уничтожило в Йемене семь самолетов и наземные станции управления, принадлежащие хуситам.
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