Грузия и Армения поедут на саммит НАТО. Азербайджан тоже пригласили
Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили вместе с делегацией посетит саммит НАТО в Вашингтоне с 9 по 11 июля, сообщают грузинские СМИ.
Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила, что Ереван получил приглашение принять участие в мероприятии партнерского формата саммита НАТО в Вашингтоне и подтвердил свое участие.
Азербайджан также приглашен на встречу. Об этом помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил журналистам в Баку.