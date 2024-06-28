Министр Бабаев углубляет связи с Черногорией

Для участия в 3-м заседании Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Черногории в этой стране находился сопредседатель комиссии от Азербайджана, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев. Он встретился с министром труда и социального благосостояния Черногории Найдой Нисич.

Бабаев подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Черногорией постоянно расширяются в духе дружбы и сотрудничества, и что взаимные визиты на высоком уровне и постоянный политический диалог создают основу для дальнейшего развития двусторонних отношений в будущем.

Было отмечено, что двусторонние связи между странами охватывают и социальную сферу. Подчеркнута важность документа о сотрудничестве, подписанного в прошлом году между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и Министерством труда и социального благосостояния Черногории, для расширения связей в соответствующих областях деятельности.

Были предоставлены сведения об успехах социальных реформ, проводимых в Азербайджане в последние годы, программе электронного предоставления государственных социальных услуг, а также концепции DOST. Отмечено, что опыт нашей страны высоко ценится на международном уровне, и что многие страны проявляют интерес к его изучению и внедрению.

Нисич подчеркнула заинтересованность в углублении двусторонних связей, активном обмене опытом и информацией, а также в продолжении усилий в этом направлении.

Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества и обмена опытом в областях, представляющих взаимный интерес для обоих министерств.