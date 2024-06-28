В России призвали брать пример с Узбекистана

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поддержал предложение о запрете никабов в России. Об этом он заявил, выступая на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге.

Один из посетителей форума в разговоре с Бастрыкиным напомнил, что власти Узбекистана запрещают носить религиозную одежду, закрывающую лицо.

«Это задача Госдумы — принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите. Там это запрещено, а здесь разрешено. Почему? Я не знаю, я не законодатель», - отметил глава СК.

Он подчеркнул, что согласен с тем, что надо «срочно все это запретить», имея ввиду закрытую религиозную одежду.

Бастрыкин напомнил, что недавние нападения на религиозные объекты в Махачкале и Дербенте, а также в СИЗО в Ростове-на-Дону совершили исламисты.