Армия Северной Кореи вытесняет российскую в Донецке мы наш, мы новый мир построим!..
Власти Северной Кореи отправят в оккупированную Россией Донецкую область Украины инженерные и строительные войска, сообщает южнокорейская телекомпания TVChosun со ссылкой на неназванного южнокорейского чиновника.
Уже третий день в Сети распространяется это сообщение – но большого интереса, к разочарованию южнокорейских журналистов, его готовивших, оно не вызвало. Может быть потому, что после того как Москва и Пхеньян слились в объятиях чего-то подобного и стоило ожидать. А может и оттого, что миру пока неясно, как это будет выглядеть и кто конкретно приедет в оккупированные области Украины.
Ни для кого не секрет, что северокорейский режим давно торгует своими ресурсами, в централизованном порядке предлагая «трудовые бригады» всем, кто это попросит, а главное – готов это оплачивать. Специалист по строительству, например, стоит весьма недорого – от 400 до 600 долларов США. Из этого заработка примерно треть он оставляет себе, а остальное идет в доход государства.
Российские работодатели, кстати, одними из первых оценили все преимущества северокорейских работников – трудятся как муравьи по 10-12 часов, нетребовательны к бытовым условиям, дисциплинированны и практически не создают проблем с правоохранительными органами. Словом, ангелы, а не работники.
А кроме того, за ними, в отличие от других российских трудовых мигрантов, не стоит национальная диаспора, которая с одной стороны «крышует» их от полиции и недобросовестных работодателей, а с другой – забирает часть заработка за эти услуги. У северокорейцев все централизовано – в каждой бригаде есть «смотрящий» от северокорейских спецслужб, он и решает все спорные вопросы и жизненные коллизии.
В этом – их серьезнейшее конкурентное преимущество перед трудовыми мигрантами из российского ближнего зарубежья, на которых после известных событий российские власти смотрят с настороженностью, а российские спецслужбы – с большим таким подозрением. Все что связано с этими мигрантами в России предельно коррумпировано и по большей части неуправляемо.
Кстати, вчерашняя эскапада главы следственного комитета РФ Александра Бастрыкина по поводу «Госдуры» - она как раз про то, что российский парламент не хочет, да и не может под влиянием лоббистов, принимать изменения в миграционном законодательстве. И уж совсем российский парламент, в силу интеллектуальной скудости, не в состоянии выработать концептуальный материал по этой теме – это не с ЛГБТ бороться и спецхраны возрождать, здесь совсем иное устройство мозга требуется.
Вполне естественно, что российская сторона крайне заинтересована в приезде трудовых бригад из Северной Кореи. Рабочие руки нужны и на оккупированных территориях, и на строительных площадках в самой России, и на предприятиях российского военно-промышленного комплекса, давно уже перешедшего на работу в три смены.
В этом же заинтересован и Пхеньян. В Донецке военнослужащим из северокорейского стройбата обещают платить по 800 долларов в месяц В армии КНДР насчитывается 10 инженерно-строительных бригад. Если Пхеньян отправит на оккупированные территории Украины три-четыре таких бригады, то сможет получать от России до 115 миллионов долларов в год.
А Россия по низким ценам укрепит свою военную и оборонительную инфраструктуру и, плюс к этому, частично закроет возникший у нее кадровый дефицит в промышленности.
Взаимовыгодно – безусловно. Решаемо – с учетом нынешних отношений между Москвой и Пхеньяном вполне. Нужно только над соответствующим соглашением еще поработать, отшлифовав в нем сложные моменты и согласовав с северокорейцами систему оплаты: где наличными, а где и российскими военными технологиями.
Так что, беспокойство по поводу того, что на полях сражений в Украине появятся северокорейские автоматчики – совершенно излишни. Нам предстоит вскоре увидеть там северокорейский стройбат. Как, впрочем, и на российских предприятиях, и на стройплощадках.