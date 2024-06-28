Дмитрий Рой, автор haqqin.az 16:18

Власти Северной Кореи отправят в оккупированную Россией Донецкую область Украины инженерные и строительные войска, сообщает южнокорейская телекомпания TVChosun со ссылкой на неназванного южнокорейского чиновника. Уже третий день в Сети распространяется это сообщение – но большого интереса, к разочарованию южнокорейских журналистов, его готовивших, оно не вызвало. Может быть потому, что после того как Москва и Пхеньян слились в объятиях чего-то подобного и стоило ожидать. А может и оттого, что миру пока неясно, как это будет выглядеть и кто конкретно приедет в оккупированные области Украины.

Ни для кого не секрет, что северокорейский режим давно торгует своими ресурсами, в централизованном порядке предлагая «трудовые бригады» всем, кто это попросит, а главное – готов это оплачивать. Специалист по строительству, например, стоит весьма недорого – от 400 до 600 долларов США. Из этого заработка примерно треть он оставляет себе, а остальное идет в доход государства. Российские работодатели, кстати, одними из первых оценили все преимущества северокорейских работников – трудятся как муравьи по 10-12 часов, нетребовательны к бытовым условиям, дисциплинированны и практически не создают проблем с правоохранительными органами. Словом, ангелы, а не работники. А кроме того, за ними, в отличие от других российских трудовых мигрантов, не стоит национальная диаспора, которая с одной стороны «крышует» их от полиции и недобросовестных работодателей, а с другой – забирает часть заработка за эти услуги. У северокорейцев все централизовано – в каждой бригаде есть «смотрящий» от северокорейских спецслужб, он и решает все спорные вопросы и жизненные коллизии.

В этом – их серьезнейшее конкурентное преимущество перед трудовыми мигрантами из российского ближнего зарубежья, на которых после известных событий российские власти смотрят с настороженностью, а российские спецслужбы – с большим таким подозрением. Все что связано с этими мигрантами в России предельно коррумпировано и по большей части неуправляемо. Кстати, вчерашняя эскапада главы следственного комитета РФ Александра Бастрыкина по поводу «Госдуры» - она как раз про то, что российский парламент не хочет, да и не может под влиянием лоббистов, принимать изменения в миграционном законодательстве. И уж совсем российский парламент, в силу интеллектуальной скудости, не в состоянии выработать концептуальный материал по этой теме – это не с ЛГБТ бороться и спецхраны возрождать, здесь совсем иное устройство мозга требуется. Вполне естественно, что российская сторона крайне заинтересована в приезде трудовых бригад из Северной Кореи. Рабочие руки нужны и на оккупированных территориях, и на строительных площадках в самой России, и на предприятиях российского военно-промышленного комплекса, давно уже перешедшего на работу в три смены.