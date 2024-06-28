Когда завершатся выборы в Милли Меджлис

Предвыборная агитация на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане начнется 9 августа и завершится в 08:00 31 августа.

Это отражено в Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджана.

Итоги внеочередных парламентских выборов будут подведены до 22 сентября.

Президент Ильхам Алиев ранее подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса шестого созыва и назначении внеочередных выборов.

Выборы в Милли Меджлис назначены на 1 сентября 2024 года.