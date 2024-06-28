Экс-посол выпал из окна после допроса в КГБ

Бывшего посла Беларуси в Германии Дениса Сидоренко нашли мертвым после допроса в КГБ.

Как пишут оппозиционные белорусские СМИ, Сидоренко выпал из окна высотки в Минске. По данным журналистов, это было самоубийство: дипломат, вернувшийся на родину весной этого года, не выдержал давления со стороны Комитета государственной безопасности. «Не вылезал из полиграфов и допросов», - сообщили источники.