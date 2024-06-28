Россия вылетела из топ-20 ведущих научных центров мира

Россия продолжает сдавать позиции в глобальной науке, несмотря на требования Кремля к ученым совершить «прорыв» и в кратчайшие сроки создать технологии на замену западным.

По итогам 2023 года РФ потеряла еще две позиции и опустилась на 22-е место в рейтинге мировых научных центров, который публикует журнал Nature.

За год доля российских ученых среди авторов мировых научных публикаций обвалилась на 17% — рекордно среди всех стран в топ-30 рейтинга. В результате РФ впервые за все время исследований выпала из первой двадцатки стран, пропустив вперед Австрию и Тайвань.

Лишь два российских научных центра вошли в перечень из 500 ведущих исследовательских организаций мира. Российская академия наук по итогам прошлого года опустилась на 94-е место, хотя в рейтинге-2023 занимала 71-ю позицию, а в довоенном 2021-м — 44-ю. За год ученые РАН РФ опубликовали в ведущих научных журналах 507 статей — на треть меньше, чем годом ранее (768), а их доля в массиве снизилась на 17%.

Еще сильнее — почти на 40% — сократилась публикационная активность исследователей из МГУ: в журналах, которые отслеживает Nature, они опубликовали лишь 167 работ, хотя годом ранее их было 272, а в 2018 году — более 400. В рейтинге научных центров МГУ опустился на 420-е место, потеряв 7 позиций за год и 111 мест за последние 6 лет.

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», который входил в рейтинг Nature до начала войны с Украиной, не попал в топ-500 научных центров второй год подряд.

Возглавила топ-500 ведущих мировых исследовательских центров Китайская академия наук, которая опубликовала за год 7554 исследования и увеличила свою долю в мировых научных публикациях на 6,3%. За ней идет Гарвардский университет (США) с 3763 научными работами и долей на 3,1% меньше, чем годом ранее.

При составлении рейтинга Nature Index учитывались публикации 17 тыс. научных учреждений в 145 научных журналах, которые были сделаны в 2023 году. Впервые за все время исследований Китай занял первое место среди стран по научной активности. На втором оказались США, а на третьем — Германия. Также в топ-10 стран входят Великобритания, Япония, Франция, Канада, Южная Корея, Индия и Швейцария.

Россия сдает позиции в мировой науке по мере того, как государство сокращает финансирование, а ученые массово уезжают за границу. За последние два десятилетия число исследователей в стране сократилось на 25% и к началу 2022 года опустилось до минимума за всю современную историю страны — 322 тыс., согласно подсчетам ВШЭ.

Правительство тем временем режет бюджет на научную инфраструктуру, чтобы сэкономить деньги на войну, которая уже стоила бюджету более 10 трлн рублей за два года и обойдется еще в 10,6 трлн в 2024 году.

В 2024 году расходы по федеральному проекту «Развитие инфраструктуры для научных исследований» были урезаны вдвое. На федпроект, в рамках которого были запланированы закупки приборов и оборудования для университетов и научных центров по всей России, казна потратит 47,8 млрд рублей вместо 97 млрд, заложенных в принятый год назад закон о бюджете.

Основной удар бюджетного секвестра примут на себя вузы и научные организации: расходы на инфраструктуру для них сокращены на 40 млрд рублей.