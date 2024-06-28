Писатель Проханов: «Ким посвящал Путина в учение чучхе?»

Российский писатель Александр Проханов выразил восхищение Северной Кореей и её лидерами за их «непреклонность перед Западом». Проханов вспомнил своё посещение Пхеньяна в советские времена и встречу с Ким Ир Сеном, называя Северную Корею «крохотной, огненной красной страной, которая сохранила свою свободу, честь и достоинство».

«Здравствуй, чучхе,

Только Северная Корея, крохотная, огненная красная страна, не покорилась гегемону, не променяла свободу, честь и достоинство на иллюзорное, дарованное Западом благоденствие. В этом - исторический подвиг Кореи, её вождей, народа, победного вероучения чучхе.

Когда-то, в советские времена, я побывал в Пхеньяне и виделся с вождём Ким Ир Сеном. На приёме среди многолюдья он подошёл и пожал мне руку. И я помню это тёплое мягкое рукопожатие. Помню его френч, его улыбку. И как он от меня удалялся, пожимая руки другим. И мне казалось, что он плавно плывёт...

Я был удостоен почётной награды - стал лауреатом премии имени Ким Ир Сена: золочёная цепь и портрет вождя в фарфоровом медальоне...

Учение чучхе уникально, оно подтвердило своё величие и стойкость в кромешных бурях ХХ и ХХI веков.

О чём беседовали на своих закрытых встречах Владимир Путин и Ким Чен Ын? О подлётном времени баллистических корейских ракет? Или Ким Чен Ын посвящал Владимира Путина в учение чучхе? И Путин, знаток идеологий, его внимательно слушал», - пишет Проханов.