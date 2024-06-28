Спикер парламента Ирана поддержал кандидата-консерватора

Спикер парламента Ирана, экс-кандидат в президенты страны Мохаммад Багер Галибаф объявил о своей поддержке Саида Джалили перед вторым туром президентских выборов, сообщает Mehr.

«Я прошу все революционные силы и моих сторонников помочь, чтобы движение, которое стало причиной значительной части наших экономических и политических проблем, не вернулось к власти», - цитирует иранское СМИ сообщение Галибафа в соцсетях.

Внеочередные президентские выборы в Иране переходят во второй тур после того, как ни один из кандидатов не смог набрать 50% голосов, согласно опубликованным в субботу результатам.

Согласно окончательным подсчетам, объявленным избирательным штабом в субботу, экс-министр здравоохранения страны Масуд Пезешкиан набрал наибольшее количество голосов - 10,4 миллиона. Его ближайший конкурент, бывший главный переговорщик по ядерной программе Саид Джалили, занял второе место с 9,4 миллионами голосов.