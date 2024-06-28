Байдена могут заменить на более молодого кандидата

Демократы выдвинут более молодого кандидата в президенты США после выступления лидера США Джо Байдена на дебатах, заявила бывшая участница президентской гонки в США, экс-постпред страны при ООН Никки Хейли в интервью газете The Wall Street Journal.

"Они будут действовать разумно: они приведут кого-то помоложе, они приведут кого-то энергичного, они приведут кого-то проверенного", - сказала она.

Хейли призвала республиканцев подготовиться к такому развитию событий, потому что Демократическая партия "не сможет выжить, если позволит Джо Байдену остаться кандидатом".

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии.