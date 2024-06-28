В Азербайджане эвакуируют жителей села

В селе Гойдан Исмаиллинского района началась эвакуация жителей из-за оползня, возникшего в связи с продолжающимися несколько дней проливными дождями, сообщили в исполнительной власти района.

Сельчан временно переселят в арендованные дома.

Оползень нанес значительный ущерб домам местных жителей. Накануне Общество Красного Полумесяца предоставило сельчанам палатки для временного размещения, однако сегодня сотрудники МЧС рекомендовали жителям немедленно покинуть село.

Планируется, что часть из них будет переселена в дома родственников, а часть - в арендованное жилье.

В настоящее время работы по эвакуации жителей села Гойдан продолжаются.