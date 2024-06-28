И таджикские мигранты идут с войной на Украину Шокир Хакимов рассказывает для haqqin.az
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в России «отловили» более 30 тысяч иностранцев, получивших недавно российское гражданство, но так и не вставших на воинский учет.
По словам Бастрыкина, выступившего на международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, все эти люди в принудительном порядке были поставлены на учет в военкоматах и уже порядка 10 тысяч направлены на войну в Украину.
Комментируя для haqqin.az заявление председателя Следственного комитета России, известный таджикский политолог, доктор юридических наук Шокир Хакимов сказал, что, вероятно, число мигрантов, отправленных на войну в Украине в составе армии России, больше, чем цифра, озвученная Бастрыкиным.
По словам политолога, в последние годы Россия сознательно и целенаправленно упрощала процессы предоставления гражданства Российской Федерации и признания статуса двойного гражданства с Таджикистаном. И, как следствие, манипулирует сегодня этим соглашением, отправляя на войну этнических таджиков, получивших российское гражданство. И поскольку таджикская диаспора в России очень слаба, местные силовики без проблем посылают людей с двойным гражданство в зону боевых действий.
«В отличии от узбекской, и даже кыргызской диаспоры, руководители таджикского землячества слабо разбираются в нюансах юриспруденции, международных отношений, философии права и так далее, - отметил Шокир Хакимов. - Деятельность посольства Таджикистана в Москве чрезвычайно ограничена из-за отсутствия надлежащих финансово-экономических возможностей правительства Таджикистана, а потому лишена возможности охватывать, консультировать и координировать деятельность трудовых мигрантов за пределами Таджикистана и особенно на огромном пространстве России».
Таджикский эксперт считает, что украинская война непопулярна среди россиян, пытающихся всячески уклоняться от мобилизации. В результате, внимание властей концентрируется на критической массе, то есть на таджиках и других мигрантах в пенитенциарной системе России, дела которых находятся в различных стадиях расследования.
«В органах дознания следственных структур прокуратуры России мигрантам предлагают как бы в качестве альтернативы тюремному заключению подписать контракт на мобилизацию, - рассказал Хакимов. – В результате, у этих людей с практически негарантированным правовым и трудовым статусом нет другого выхода, кроме как согласиться и подписать контракт. Сегодня Кремль восполняет свои потери, понесенные в войне с Украиной, за счет малых народов Российской Федерации или мигрантов - таджиков, узбеков, кыргызов…».
Хакимов особо отметил, что Россия остро нуждается в мигрантах.
«Рождаемость в этой стране падает, - говорит он, - а трудовые мигранты согласны вкалывать на тех работах, на которые сами россияне из-за низкой оплаты не идут. Однако в самом Таджикистане ситуация такова, что иного выхода, кроме как заработать на жизнь в России, у таджиков не остается. С сожалением должен констатировать, что подавляющая часть бюджета Таджикистана формируется сегодня за счет денежных переводов из Российской Федерации».
Эксперт отметил, что лично ему известны множество фактов похорон на родине этнических таджиков, погибших в ходе боевых действий на территории Украины, а также о сотнях гражданах Таджикистана, получивших в Украине ранения разной степени тяжести.
«Как правило, тела погибших таджиков переправляют на родину, где их хоронят, соблюдая соответствующие обряды и религиозные традиции, - отметил политолог. – Но немало погибших похоронены в России или просто брошены на поле боя в Украине».
По мнению Шокира Хакимова, общественность Таджикистана выступает категорически против мобилизации своих соотечественников на войну в Украину.
«Что же касается самой России, то имеет смысл обратить внимание на тот факт, что ее руководство отрывает мигрантов из стран Центральной Азии от важных производственных функций, во многом обеспечивающих жизнедеятельность огромной страны, и отправляет их на фронт. Из чего следует, что для Кремля война в Украине важнее собственной экономики, переживающей острый кризис и глубокий технологический спад», - говорит таджикский эксперт.