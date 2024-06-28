Беседовал: Ага Гасымлы, собкор 18:40

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в России «отловили» более 30 тысяч иностранцев, получивших недавно российское гражданство, но так и не вставших на воинский учет. По словам Бастрыкина, выступившего на международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, все эти люди в принудительном порядке были поставлены на учет в военкоматах и уже порядка 10 тысяч направлены на войну в Украину.

Комментируя для haqqin.az заявление председателя Следственного комитета России, известный таджикский политолог, доктор юридических наук Шокир Хакимов сказал, что, вероятно, число мигрантов, отправленных на войну в Украине в составе армии России, больше, чем цифра, озвученная Бастрыкиным. По словам политолога, в последние годы Россия сознательно и целенаправленно упрощала процессы предоставления гражданства Российской Федерации и признания статуса двойного гражданства с Таджикистаном. И, как следствие, манипулирует сегодня этим соглашением, отправляя на войну этнических таджиков, получивших российское гражданство. И поскольку таджикская диаспора в России очень слаба, местные силовики без проблем посылают людей с двойным гражданство в зону боевых действий. «В отличии от узбекской, и даже кыргызской диаспоры, руководители таджикского землячества слабо разбираются в нюансах юриспруденции, международных отношений, философии права и так далее, - отметил Шокир Хакимов. - Деятельность посольства Таджикистана в Москве чрезвычайно ограничена из-за отсутствия надлежащих финансово-экономических возможностей правительства Таджикистана, а потому лишена возможности охватывать, консультировать и координировать деятельность трудовых мигрантов за пределами Таджикистана и особенно на огромном пространстве России».

Таджикский эксперт считает, что украинская война непопулярна среди россиян, пытающихся всячески уклоняться от мобилизации. В результате, внимание властей концентрируется на критической массе, то есть на таджиках и других мигрантах в пенитенциарной системе России, дела которых находятся в различных стадиях расследования. «В органах дознания следственных структур прокуратуры России мигрантам предлагают как бы в качестве альтернативы тюремному заключению подписать контракт на мобилизацию, - рассказал Хакимов. – В результате, у этих людей с практически негарантированным правовым и трудовым статусом нет другого выхода, кроме как согласиться и подписать контракт. Сегодня Кремль восполняет свои потери, понесенные в войне с Украиной, за счет малых народов Российской Федерации или мигрантов - таджиков, узбеков, кыргызов…». Хакимов особо отметил, что Россия остро нуждается в мигрантах.