Кадыров предупредил главного следователя России

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал недавние слова главы СКР Александра Бастрыкина о произошедших в Дагестане терактах и захвате заложников осужденными террористами в СИЗО-1 Ростова-на-Дону.

Рассуждая о необходимости запрета на ношение в России никаба, Бастрыкин заявил, что оба теракта совершили исламисты. По словам главы Чечни, такие заявления могут закончиться «крайне плохо для общественно-политической ситуации в стране».

«Я хотел бы сказать Александру Ивановичу, что в таких высказываниях необходимо быть предельно аккуратным. Многократно говорил и еще раз подчеркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты. При этом очень надеюсь, что Александр Бастрыкин впредь не будет сравнивать ислам с террором», - написал Кадыров в своем телеграм-канале.