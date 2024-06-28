Джо Байден покинет президентскую гонку, если его ближайшие родственники и друзья примут соответствующее решение. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

«Президент Байден уйдет в отставку, несмотря на провал в дебатах, только в том случае, если та же небольшая группа преданных ему людей, которая обеспечила его участие в выборах, внезапно — и шокирующе — решит, что ему пора завязывать.

Джилл Байден, его младшая сестра Валери Байден и 85-летний Тед Кауфман, давний друг и постоянный советник президента, а также небольшая группа советников Белого дома — единственные, кто принимает решения.

Этот кухонный кабинет, существующий десятилетиями, действует как расширенная семья, совет старейшин и правящая олигархия. Только эти союзники имеют влияние на решения, большие и малые, в жизни и президентстве Байдена», - пишет издание.