Сначала прозвучал гимн Азербайджана. Затем был показан видеоролик о культуре, природе и истории Азербайджана.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов в своем выступлении отметил, что Азербайджан известен в мире как спортивная страна. Он сообщил гостям, что у нас проводится множество международных соревнований, и у наших спортсменов достаточно успехов.

«Конечно, шахматы не являются исключением. Мы провели несколько международных соревнований. И сегодня стартует одно из них. У нас много побед. Одной из главных среди них можно считать золото Ульвии Фаталиевой на чемпионате Европы. Мы благодарим Федерацию за развитие шахмат. Мы благодарны Международной шахматной федерации за то, что она всегда нам доверяет. Еще раз желаю успехов всем нашим шахматистам. Верю, что на турнире в Баку они добьются высоких результатов».