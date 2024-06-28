Аркадий Дворкович на церемонии открытия Baku Open 2024 фото
Состоялась церемония открытия международного шахматного турнира Baku Open 2024. В церемонии в Бакинском дворце спорта приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент ФИДЕ Аркадий Дворкович и президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов.
Сначала прозвучал гимн Азербайджана. Затем был показан видеоролик о культуре, природе и истории Азербайджана.
Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов в своем выступлении отметил, что Азербайджан известен в мире как спортивная страна. Он сообщил гостям, что у нас проводится множество международных соревнований, и у наших спортсменов достаточно успехов.
«Конечно, шахматы не являются исключением. Мы провели несколько международных соревнований. И сегодня стартует одно из них. У нас много побед. Одной из главных среди них можно считать золото Ульвии Фаталиевой на чемпионате Европы. Мы благодарим Федерацию за развитие шахмат. Мы благодарны Международной шахматной федерации за то, что она всегда нам доверяет. Еще раз желаю успехов всем нашим шахматистам. Верю, что на турнире в Баку они добьются высоких результатов».
Махир Мамедов подчеркнул, что это соревнование уже стало традиционным. Он отметил, что количество участников турнира увеличивается с каждым годом.
«Это нас радует. В этом году исполняется 100 лет ФИДЕ. По этому поводу проводится ряд мероприятий. Мы рады видеть здесь руководство ФИДЕ и благодарим вас. 20 июля в Париже пройдет мероприятие, посвященное 100-летию основания ФИДЕ. Шахматы - чрезвычайно успешный вид спорта в Азербайджане. Президент Ильхам Алиев уделяет внимание спорту, особенно шахматам. Успешные результаты, достигнутые нашими шахматистами, являются ярким свидетельством развития шахмат. Впервые мы используем Бакинский дворец спорта в качестве места проведения соревнований. Мы надеемся, что вам здесь понравится. Желаю, чтобы девять игровых дней прошли для всех успешно».
Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович поведал о развитии спорта, в частности шахмат, в Азербайджане. Он оценил это событие как достойное восхищения.
«Очень приятно проводить такое мероприятие в Баку».
Позже Дворкович вручил специальный подарок президенту Федерации шахмат Азербайджана Махиру Мамедову и министру молодежи и спорта Фариду Гаибову.
После официальных выступлений министр молодежи и спорта и президент ФИДЕ сделали первый символический ход на шахматной доске и объявили соревнование открытым.