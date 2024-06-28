Аккаунт Гуцул в Instagram заблокировали

Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила, что ее аккаунт в Instagram был заблокирован, она возложила вину за это на власти Молдовы. Об этом пишут зарубежные СМИ.

"К сожалению, мой аккаунт в Instagram был заблокирован. Власть пытается заглушить голос оппозиции, всех несогласных и ввести цензуру в молдавском сегменте Facebook и Instagram. Мы уже обжаловали блокировку", - написала Гуцул в Telegram-канале.

По ее словам, она уже создала новый аккаунт. Гуцул также поблагодарила своих читателей за поддержку и неравнодушие к Молдове и автономии.

Отношения Кишинева с Комратом обострились в 2023 году после того, как на выборах главы автономии победила представитель оппозиции Гуцул. Тогда президент Молдовы Майя Санду заявила, что голосование прошло с нарушениями, а молдавская полиция провела в Центризбиркоме Гагаузии обыски и изъяла документы. Однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку нового руководителя, а Апелляционная палата Комрата утвердила итоги выборов, и Гуцул вступила в свои полномочия. Санду не подписала указ о ее назначении членом молдавского правительства, как того требует законодательство.