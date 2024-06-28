Армения и Евросоюз поговорили о смягчении визового режима

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил с руководителем европейской дипломатии Жозепом Боррелем начало диалога по либерализации визового режима с Евросоюзом. Встреча армянского министра с главой европейской дипломатии состоялась на полях форума в Дубровнике, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.

На встрече были рассмотрены вопросы повестки партнерства Армении с ЕС. Также собеседники обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, было указано на негативные последствия практики решения проблем силовым путем и необходимость уважения основополагающих принципов международного права.