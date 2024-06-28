В Грузии заявили о «недружественном поведении Запада»

Генеральный секретарь «Грузинской мечты», градоначальник столицы Грузии Каха Каладзе рассказал об отсутствии у критиков закона о прозрачности иностранного влияния содержательных аргументов. Его слова приводят зарубежные СМИ.

«Никто так и не объяснил правительству Грузии, в чем состоит антидемократичность и антиевропейскость закона, повторяющего аналогичные контрольные акты западных государств.

Нам не удалось получить ни одного аргумента, почему закон проблематичен и почему в целом прозрачность противоречит Европе, европейскому будущему и ценностям. Мы не получили никакого ответа», - Каха Каладзе.

Мэр Тбилиси подчеркнул, что европейские политики и правозащитные организации действуют враждебно, в то время как грузинские власти ожидают дружеского отношения, когда партнеры прямо и аргументированно указывают на ошибки партнеров.

Каладзе обратил внимание, что для добросовестных медиа и неправительственных организаций, действующих при иностранном финансировании на благо Грузии и грузинских граждан, а также не совершающих преступлений вроде поддержки экстремистов, никаких проблем закон «О прозрачности иностранного влияния» не создает.

«Проблемы будут только у ведущих антигосударственную деятельность организаций», - добавил он.