Израиль может втянуть Россию в войну

В США обеспокоены тем, что вторжение Израиля в Ливан может активизировать союзников Ирана и укрепить военное сотрудничество Тегерана с Россией. В итоге Москва будет втянута в противостояние на Ближнем Востоке.

Издание Middle East Eye пишет, что Россия рассматривает возможность усиления поддержки так называемой "оси сопротивления" Ирана. Владимир Путин намерен предоставить хуситам противокорабельные ракеты.

"Если Израиль нападет на Ливан, это, скорее всего, приведет к дальнейшему углублению военных отношений Ирана с Россией, чтобы помочь "Хезболле" защититься", - заявил Уильям Ашер, бывший старший аналитик ЦРУ по Ближнему Востоку. "Возможно, Россия уже думает о том, как помочь хуситам".

Предоставление оружия хуситам, однако, потенциально более чувствительно, чем прямая помощь "Хезболле", поскольку Россия старается привлечь на свою сторону богатые нефтью страны Персидского залива.

По данным американской разведки, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман вмешался, чтобы помешать Путину поставить ракеты хуситам. По данным американской разведки, переговоры состоялись после декабрьского визита Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ, когда стороны договорились "снять напряженность" в регионе.

Любая попытка России предоставить оружие одному из членов так называемой иранской оси сопротивления, сражающемуся против США и их союзников, стала бы поворотной.

Фабиан Хинц, эксперт по баллистическим и крылатым ракетам из Международного института стратегических исследований, говорит, что спрос и предложение хуситов и России совпадают.

Боевики обычно полагаются на беспилотники и баллистические ракеты для нападения на корабли. В их арсенале крылатых ракет есть модели иранского производства. По словам Хинца, наиболее известные из них ракеты "Кудс" и "Аль-Мандеб-2".

Крылатые ракеты, как правило, медленнее баллистических, но летят низко над землей, из-за чего их труднее обнаружить, и они точнее, поскольку ими можно управлять весь полет. Они хорошо подходят для атаки конкретных целей, таких как корабли.

По словам Хинца, Россия может поставить сверхзвуковую противокорабельную ракету Х-31, которая запускается с воздуха, но может быть переоборудована для запуска с земли и широко экспортируется, в том числе в Венесуэлу и Йемен.