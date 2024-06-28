Эльяс Шафиев, собкор 20:19

Как сообщает британская газета The Financial Times, Муса Бажаев, олигарх чеченского происхождения и нефтяной магнат, всего через сутки после широкомасштабного вторжения России в Украину переписал роскошный курортный комплекс на Сардинии на имя своего родственника, избежав в итоге санкций Евросоюза. Как свидетельствуют официальные данные, 25 февраля 2022 года курорт Forte Village Resort на острове Сардиния, названный в честь его основателя и влиятельного отельера Чарльза Форте, был переписан на одного из родственников чеченского олигарха. А менее чем через два месяца Бажаев подвергся санкциям со стороны ЕС и Великобритании. Которые, однако, не возымели действие, поскольку, согласно отчетам, право собственности на курорт Forte Village Resort, чья материнская компания владеет на Сардинии различными активами на сумму около 700 миллионов евро, было передано в начале 2023 года казахстанскому бизнесмену Шухрату Ибрагимову. Брюссель пытается закрыть малейшие лазейки в режиме санкций против России, дабы ограничить таким образом финансирование Кремлем войны в Украине. Но в итоге эффективность действий ЕС вызывает серьезные вопросы, поскольку международные компании и российские олигархи находят изощренные способов обойти правила, включая использование структур непосредственно в юрисдикциях Евросоюза.

Построенный в 1970-х годах комплекс Forte Village расположен в Пули на южном побережье острова Сардиния и славится своими девственными пляжами и прозрачной водой. Один из любимейших в кругу знаменитостей и заядлых путешественников курорт располагает восемью роскошными отелями с 770 номерами и 33 люксами, тринадцатью фешенебельными виллами, а также частным пляжем с белоснежным песком, множеством ресторанов, бассейнов и СПА-центров. В августе стоимость полупансиона для семьи из двух взрослых и двух детей может стоить здесь до 50 тысяч евро за неделю. Чеченский олигарх и его племянник, Дени Бажаев, приобрели Forte Village в 2014 году за 180 миллионов евро, используя сложную сеть кипрских, люксембургских и итальянских компаний. В свою очередь, Шухрат Ибрагимов и его семья, в том числе, его покойный отец Алижан, являвшийся соучредителем корпорации Eurasian Natural Resources Corporation, прежде чем стать последним владельцем Forte Village, был вместе с Мусой и Дени Бажаевыми соинвестором второго по величине золотого рудника Джеруй в Кыргызстане.

По сообщениям СМИ, рудник Джеруй был открыт в 2021 году президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и российским лидером Владимиром Путиным. А в декабре 2022 года, за два месяца до передачи собственности Forte Village Ибрагимову, его 40-процентная доля в золотом руднике была передана российской компании, принадлежащей Бажаевым, которая, согласно отчетам кипрской компании, стала ее единственным акционером. Муса Бажаев является президентом АО «Группа Альянс», которое, по мнению ЕС, поддерживает ряд значимых компаний российского газового, нефтяного и телекоммуникационного секторов. Чеченский олигарх является также председателем компании Russian Platinum, которая, согласно данным Брюсселя, обеспечивает существенный доход правительства Российской Федерации. Сегодня Forte Village Resort официально принадлежит кипрской компании Retivia Investments, являющейся собственностью Шухрата Ибрагимова, имеющего паспорт гражданина Бельгии и постоянно проживающего в княжестве Монако.